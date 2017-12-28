美國之音（VOA）報導，被中共當局關押近十年的西藏活動人士兼電影製片人「頓珠旺青」，已經逃離西藏，到了美國舊金山，與他的妻子及四個孩子團聚。



報導說，頓珠旺青在二○○八年三月，因為被控拍攝一部長約二十五分鐘的西藏狀況紀錄片「拋卻恐懼」，而遭到中共關押。紐約時報當時稱許這部紀錄片，是「西藏人對中國政府不加掩飾的、樸素的控訴」。



「拋卻恐懼」這部紀錄片，談到藏人心中的達賴喇嘛、西藏地區的人權狀況，以及其他與西藏有關的議題。在流出去之後不久，「頓珠旺青」與他的助手，西藏僧侶「久美嘉措」，就遭到中共當局逮捕。



人權組織「記錄西藏」，引述頓珠旺青的話說，他到了美國之後，「享受到多年來首次得到的安全與自由」；不過，他也對於離開「祖國西藏」，深感痛苦。



