大聯盟官網自26日開始，連載未來有機會進入棒球名人堂選手名單，其中「哥吉拉」松井秀喜的生涯成績，也受到注目，尤其是他的確有望進入名人堂。

43歲的松井秀喜，過去在高中時期就被稱為「怪物」，他帶領星稜高校殺進甲子園，並在最後對戰明德義塾的該場比賽中遭連續5打席被故意保送，也成為話題。

不過他進入巨人隊後受到長嶋茂雄薰陶下，十分活躍，他在巨人隊10年轟出332轟，打擊率3成04。

而他在洋基隊不但在2009年單季28轟，還打下世界大賽MVP，美日通算2成93打擊率，507轟，打點也有1500分以上，被認為很有機會進入名人堂。



