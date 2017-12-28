【大成報記者于郁金/臺南報導】由經濟部技術處所主辦「2017搶鮮大賽」，總獎金高達新台幣127萬元，吸引對技術有興趣團隊共436隊參加，南臺科技大學參加在眾多參賽者中，脫穎而出，由張萬榮教授與企管系蔡宗岳老師所共同指導作品「智能膚質檢測系統」與「視障者智慧輔具」分別榮獲創業類與系統整合實作類雙料冠軍，表現亮眼。張萬榮教授表示，「智能膚質檢測系統」為一款全球唯一可自動辨識頭皮膚質的頭皮檢測儀器與其系統，以協助國內提供頭皮檢測與理療服務的美容美髮業者，可降低其教育訓練成本，並提升消費者滿意度與信賴感；整體系統架構包含頭皮影像檢測儀器、Android行動平板APP及線上管理資訊平台等3大部分，如頭皮影像檢測儀器利用WiFi傳遞200倍放大所拍攝之頭皮影像，至Android行動平版；平版之行動APP可自動辨識所接收影像之頭皮膚質狀態(包括細菌或過敏、頭皮屑、油脂過剩、掉髮、毛囊炎等)，藉以降低目前由人為判讀之誤差，並以客觀的數據提高受測者的信任感；此外，透過3G/4G網路，APP可將每次頭皮檢測結果，上傳至線上管理資訊平台，以便提供頭皮理療之美容美髮業者，可追蹤消費者療效，並做好會員管理 。另一冠軍得獎作品「視障者智慧輔具」，主要功能為結合智慧眼鏡及智慧手杖來滿足視障者在外，成功避開障礙物的需求；藉由「偵測」視障者在戶外時，可能撞擊到的障礙物，提醒使用者並有效避免意外撞擊發生，假若不慎發生撞擊，或是跌倒事件，智慧眼鏡與智慧手杖能透過感測器偵測，並藉由通訊模組將發生的地點、時間、資訊，傳送至家屬用戶端或醫院端，達到示警與求救的功能。此外，「智慧車門安全鎖」亦榮獲系統整合實作類亞軍，針對開啟車門不當，設計偵測後方來車及車門自動上鎖系統，希望能有效降低因開門不當，所釀造而成的悲劇，也同時減少社會成本及人力的損失。南臺科技大學代理校長盧燈茂表示，學校非常重視學生創新創意與創業能力，教學理論的講解只是架構及概念，重點是如何將此概念有效運用於解決問題，進而鼓勵學生創新與創業才能發揮學以致用的效益，也呼應近來不斷提出希望學生能「帶者自己的公司一起畢業」口號；南臺科技大學提供大量專題製作經費與創業輔導資源，除了提昇研發量能外，更應與產業界資源整合，透過創新創業育成總中心輔導師生團隊，並進行相關技術移轉與創業活動。