（中央社首爾28日綜合外電報導）南韓總統文在寅今天表示，南韓與日本在2015年達成的慰安婦協議存在嚴重瑕疵，呼籲商討後續的解決方案。



南韓總統府青瓦台發布聲明表示，文在寅認為2015年協議「無法解決」慰安婦問題。



南韓政府昨天公布調查報告指出，針對第二次世界大戰期間被迫到日本軍隊從事性服務的「慰安婦」，2015年的韓日協議不符合受害者要求。



路透社報導，正當南韓與日本尋求合作以制衡北韓之際，南韓政府此舉為兩國關係投下變數。



根據青瓦台聲明，文在寅表示2015年日韓慰安婦協議是一項「政治協議」，將受害者與社會大眾的意見排除在外，違反國際社會處理歷史議題時的普遍原則。



南韓前總統朴槿惠、日本首相安倍晉三在2015年達成這項協議。根據協議，日本向前慰安婦致歉，並提供10億日圓協助賠償。



當時兩國政府協議，只要雙方都履行義務，慰安婦問題即獲得「不可逆轉的解決」。



日本政府昨天表示，南韓如果想要更改協議，會使兩國關係「難以經營」。日本外務大臣河野太郎表示，這項協議是經過「正當談判」過程產生。（譯者：中央社林宏翰）1061228