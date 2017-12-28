NBA／裁判報告風波繼續延燒 杜蘭特：無法改變結果NOWnews今日新聞 (2017-12-28 11:55)
昨天NBA發出勇士和騎士的聖誕大戰「最後2分鐘關鍵報告」 內容證實在最後時刻Kevin Durant對LeBron James有3次犯規沒吹， 對此勇士主帥Steve Kerr 和球星Draymond Green批評裁判報告沒有意義，因為比賽已經結束了。
Kerr表示「我不是很喜歡裁判報告，那會讓裁判處於更尷尬的處境，讓比賽更透明？讓大家看清楚比賽吹判？我不確定得益者是誰？」
Green更不滿的表示，「為什麼只有最後2分鐘的報告，那第一節或是第三節出現漏判該怎麼辦，這些漏判也有可能改變比賽結果，比賽都結束了，所以裁判報告沒有意義。」
當事人Durant則說：「最後2分鐘無法改變另外的46分鐘，這是場激烈的比賽，裁判可能會漏判，但裁判報告無法改變比賽結果。」
「受委屈」的James大吐苦水，「對我來說最糟糕的是，當我向裁判抗議的時候，他們卻說那沒什麼。」
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