（中央社記者姜遠珍首爾28日專電）韓日慰安婦協議因昨天韓方發布一份報告再引爭議，南韓總統文在寅今天以總統身分表明，雖然兩國政府曾有協議公開承諾，但這項協議並無法解決慰安婦問題。



南韓昨天公布了報告，認定韓日協議未能解決慰安婦爭議，日本則要求南韓履行協議，有關慰安婦議題已是韓日兩國長久以來的外交難解議題。



南韓聯合新聞通訊社報導，南韓總統府青瓦台發言人朴洙賢今天說，文在寅總統今天對韓日慰安婦問題協議審查專案組發布的結果，明確表示韓日協議無法解決慰安婦問題。



這是文在寅對專案組調查結果首次表態。南韓媒體報導，文在寅明確表示兩國政府間協議無法解決慰安婦問題的發言，可能暗示有重啟談判或廢除協議的可能，韓日關係也將隨之再掀波濤。



南韓「中央日報」今天指出，慰安婦專案組的調查結果已經公布了，然而更大的問題在於以後此事可能導致韓日關係更加僵硬，這一點非常明確。



報導稱，打破外交慣例，並對公開協議的文件作翻案文章，必然會引起安倍政府的不悅。



這家媒體指出，真正的問題在於專案組以調查真相的名義，越過了外交上必須遵守的紅線。需要保密30年的外交文件在短短兩年後就被曝光，這必然會給文在寅政府乃至南韓以後所有政府的外交工作造成巨大負擔。日本自不必說，以後又會有哪個國家願意與南韓政府進行協議。1061228