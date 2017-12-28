球王納達爾放棄布里斯本網球賽，因為他覺得新賽季的準備開始得有點晚，練習還不夠。布里斯本網球賽禮拜天揭幕。



今年重回球王寶座的納達爾，在上個月中的ATP年終賽，因為膝蓋受傷，中途退賽，他在推特上向球迷道歉，說他原本是打算參賽布里斯本，不過經過艱苦又漫長的一年賽季之後，他迎接新賽季的起步晚了一些。他也被迫放棄這個禮拜的阿布達比表演賽，蠻牛預告，會參加一月四號開打的墨爾本公開賽，為澳網熱身。



年度第一項大滿貫澳網，一月15號登場。



