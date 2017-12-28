今年被使用最多的主題標籤是#MeToo中廣新聞網 (2017-12-28 12:01)
從恐怖攻擊、到重大死亡案件，以至於社會問題的討論，社群網站上的主題標籤，給予更多人對公眾議題，表達意見的機會。
今年，推特把每則推文的字數限制，從140個字，放寬到280字，主題標籤引領許多話題討論，達到推波助瀾的效果。
今年被使用最多的主題標籤是＃MeToo。
好萊塢電影製作人溫斯坦性騷擾事件，激起女性尊嚴維護意識，許多有過被騷擾經驗、過去羞於啟齒的受害人，勇敢的站出來，說出自己的遭遇。美國的社會運動家柏克，十年前發起的Me Too運動，重出江湖，成為社群網站上的主題標籤，它成為今年曝光率最高的主題標籤。
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