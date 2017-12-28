運動協會改選有人頭會員 5協會遭移送中廣新聞網 (2017-12-28 12:01)
《國民體育法》在立法院上個會期修正通過，規定各個單項運動協會必須在新法修正公告實施的六個月內完成組織章程定和理事長改選，現在卻傳出人頭會員爭議，已經有五個單項運動協會被體育署移送檢方調查。體育署表示，希望警方和司法單位調查，也呼籲民眾勇於檢舉不法行為。（戎華儀報導）
按照《國民體育法》修正後規定的時程，各個單項運動協會必須在明年3月20號完成組織章程修訂和人事改選，希望藉此達到組織開放、財務透明，避免被少數人把持，現在改選過程卻傳出部分協會出現人頭會員爭議。
教育部體育署署長林德福表示，目前體育署已經將發現有問題的5個協會移送檢方調查。
林德福：『那如果民間還有送過來的，我們將來也會去併案，檢舉的，我們也會併案去調查。我記得是健美、射擊、軟式網球、保零球、撞球，這5個。』
林德福說，體育署作為公正平臺，民眾發現不法證據可交給體育署或檢調單位，體育署要求各個協會的會員名冊要報給體育署。至於外界指控體育署官員設入，林德福說就他所知沒有，也否認踰越職權。
（圖：戎華儀攝）
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