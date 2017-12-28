最新研究顯示，貧窮國家愛滋病感染者中高達11.1％有可能對治療愛滋病的藥物產生抗藥性，這可能導致成千上萬的愛滋病患者死亡。

這項發表在最近一期的《Lancet Infectious Diseases》雜誌上的研究，由倫敦大學學院（UCL）和世界衛生組織的研究人員分析了來自歐洲五大洲63名低收入和中低收入國家的56,044名愛滋病成年感染者，他們在1996年至2016年期間開始接受愛滋病毒治療。結果顯示從2001年到2016年，患者藥物抗藥性的比例正在不斷上升，其中東非與南部非洲地區最高，亞洲相對最低。

在非洲南部地區，患者對非核苷酸反轉錄酶抑制劑（NNRTI）的抗藥性上升到了11.1%，東非為10.1%，非洲其它地區為7.2%，拉丁美洲地區則為9.2%。此外，該研究還發現在有過接受NNRTI治療先例的患者中更容易出現藥物抗藥性病毒變異的情況。

倫敦大學學院的顧塔（Ravindra Gupta）教授說道，一些患者在接受NNRTI治療之後一段時間，如果停藥的話，將會產生藥物抗藥性，這將不利於其進一步接受藥物治療的效果，而且這種現象還會傳染給他人。

顧塔補充，目前治療愛滋病的方法已經取得了巨大的進步，全球已有2100萬人接受了NNRTI治療。然而，愛滋病之所以一直一來是全世界的公共健康威脅，其主要原因之一是抗藥性的不斷上升。我們的研究顯示，如何處理愛滋病患者產生的抗藥性，是治療愛滋病感染的首要問題。

研究人員表示，如果不採取行動，2030年以前，撒哈拉以南非洲地區的愛滋病死亡人數將增加89萬人，愛滋病感染人數將增加45萬人。

該研究成員之一、世衛組織絲薇亞（Silvia Bertagnolio）博士表示，如果我們要與愛滋病毒抗藥性作鬥爭，就必須確保各國在需要時能夠做好監測和應對工作。「新的世衛組織準則和全球行動計劃旨在幫助實現這一目標。」該準則建議各國在抗藥性比例達到10％時，求助於更強而有力的愛滋病藥物治療。（吳雯淇/綜合外電報導）