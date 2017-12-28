聯合國安理會22日通過決議限制90%石油進口北韓，切斷導彈燃料供應。而中國海關總署日前也公布數據，11月份未有出口任何汽油、柴油、燃油，以及航空煤油等石油產品至北韓，超越聯合國限制原油的制裁。

根據英國《快訊報》報導，中國是北韓石油的主要來源地，也是驅動核武器的重要燃料。自安理會22日決議進口北韓的成品油數量從500萬桶限縮至50萬桶，原油更是不得超過400萬桶。中國外交部發言人華春瑩在26日的例行記者會上回應，雖未掌握具體狀況，但中方將一貫全面、準確、嚴格執行安理會有關的決議。同時她也強調，身為朝鮮半島的鄰近國，「將堅持半島無核化的目標、維持其和平穩定」。

根據中國海關總署所發佈的數據，11月中國未對北韓輸出汽油和柴油。中國完全停止與北韓貿易的措施相當罕見，最近一次中國對北韓暫停航空煤油是在2015年2月；而2003年北韓試射飛彈到朝鮮半島及日本之間水域後，中國也只暫停供應石油3天。

北韓與中國之間的貿易行為正在減少，今年2月中國禁止向北韓進口煤炭、11月所公佈的資料也顯示未從北韓進口鐵礦、煤炭和鉛礦。兩國之間的11月貿易總額是3億8千萬美元，是今年最低的單月交易金額。（艾以琳/綜合外電報導）