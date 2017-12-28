（中央社台北28日電）美國之音（VOA）今天報導，被中國當局拘押近10年的西藏活動人士和電影製片人頓珠旺青已經逃離西藏，在美國舊金山和他的妻子以及4個孩子團聚。



頓珠旺青（Dhondup Wangchen，又譯當知項欠）2008年3月因被控與一部長約25分鐘的紀錄片「不再恐懼」有關，而被拘押。這部影片被紐約時報稱為「對中國政府不加掩飾的樸實的控訴」。



這部影片涉及西藏人談論達賴喇嘛、2008年北京奧運以及西藏地區的人權狀況和其他議題。在中國以外的地區流傳後不久，頓珠旺青和他的助手、資深西藏僧侶久美嘉措就遭到逮捕。



多年來一直在促成頓珠旺青獲釋的設在瑞士的「記錄西藏」組織表示，頓珠旺青25日抵達舊金山。頓珠旺青的親屬嘉央次成告訴美國之音藏語組說，頓珠旺青正在休息，並接受一些醫療檢查。在入獄期間，頓珠旺青感染了B型肝炎。



「記錄西藏」引述頓珠旺青的話說，他正在享受「多年來首次得到的安全與自由的感覺」。他向幫助他與家人團聚的人們表達謝意，同時表達了離開「我的祖國西藏」的痛苦之情。1061228