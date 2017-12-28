遭關近10年 西藏政治犯逃離赴美中央社 (2017-12-28 11:48)
（中央社台北28日電）美國之音（VOA）今天報導，被中國當局拘押近10年的西藏活動人士和電影製片人頓珠旺青已經逃離西藏，在美國舊金山和他的妻子以及4個孩子團聚。
頓珠旺青（Dhondup Wangchen，又譯當知項欠）2008年3月因被控與一部長約25分鐘的紀錄片「不再恐懼」有關，而被拘押。這部影片被紐約時報稱為「對中國政府不加掩飾的樸實的控訴」。
這部影片涉及西藏人談論達賴喇嘛、2008年北京奧運以及西藏地區的人權狀況和其他議題。在中國以外的地區流傳後不久，頓珠旺青和他的助手、資深西藏僧侶久美嘉措就遭到逮捕。
多年來一直在促成頓珠旺青獲釋的設在瑞士的「記錄西藏」組織表示，頓珠旺青25日抵達舊金山。頓珠旺青的親屬嘉央次成告訴美國之音藏語組說，頓珠旺青正在休息，並接受一些醫療檢查。在入獄期間，頓珠旺青感染了B型肝炎。
「記錄西藏」引述頓珠旺青的話說，他正在享受「多年來首次得到的安全與自由的感覺」。他向幫助他與家人團聚的人們表達謝意，同時表達了離開「我的祖國西藏」的痛苦之情。1061228
關鍵字：
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- SANLUX三洋 58型 LED背光 液晶電視+視訊盒 SMT-58MA3
- 【美國Eagle Creek】NMW防水摺疊旅行袋 M(藍)
- 【綠活居】多利特 彩繪2.8尺實木三抽衣櫃/收納櫃(三抽屜
- VERSACE 凡賽斯梅杜莎圖騰品牌字母LOGO義大利製設計羊毛披
- 【文創集】查特 時尚6尺雙色電視櫃/視聽櫃
- 【文創集】羅哈爾 時尚亞麻布L型沙發組合(四人座＋椅凳)
- Louis Vuitton LV N41357 NEVERFULL GM 棋盤格紋子母束口購
- 【bac】時尚品味水鑽毛球真皮低跟鞋(香檳)
- FILA GOLF男圓領T恤-深綠1TER-6104-DG
- MIDO美度錶 BARONCELLI II耀眼時光腕錶-38mm/古銅x金銀色
口腔癌發病與自身行為密切相關 5類人要特別注意【北京新浪網】
2018環馬祖澳旅遊節在福州啟動【北京新浪網】
2018跨年東方衛視 范冰冰楊冪等攜手呈現視聽盛宴【北京新浪網】
歷史一刻：武警天安門國旗護衛隊番號正式取消【北京新浪網】
跨年晚會新玩法：不爭搶明星 注重文化內涵【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》