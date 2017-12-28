LINE LIVE直播竄紅 播送時間飆19倍中央社 (2017-12-28 11:41)
（中央社記者吳家豪台北28日電）通訊軟體LINE為慶祝旗下直播串流服務LINE LIVE發表兩週年，公布2017年LINE LIVE摘要報告，數據顯示2017年的播送時間年增19倍，按讚數和評論數也增加9倍和6倍以上。
用戶只要有LINE或Twitter帳號就能輕鬆開啟LINE LIVE直播，並使用直播貼圖表達心情；收看直播的觀眾也能發送評論、按讚或送出禮物，來表達對直播主的支持。
LINE總部27日在官網發文指出，LINE LIVE於2015年12月10日發表後，在2016年8月向公眾開放，讓一般用戶也能與直播主和觀眾互動；除了業餘用戶之外，LINE LIVE也提供名人或藝人的官方直播頻道。
根據LINE LIVE統計2016年12月10日到2017年11月30日的數據，LINE LIVE直播串流的時間合計超過70億秒，相當於222年92天6小時42分鐘16秒，相較前一年度增加19倍；其中超過68億秒來自一般用戶，意味著一般用戶對直播串流的興趣越來越高。
LINE LIVE摘要報告顯示，2017年共有超過241億個按讚數、超過2.78億條評論傳送給直播主，相較前一年度分別增加約9倍和6倍以上，這代表著許多用戶不只是開啟或收看直播，也變得更積極參與討論。
報告更發現，LINE LIVE直播發送時間和收看時間都從早上7時開始增加，在晚間9時至10時達到高峰，代表許多用戶常在睡前閒暇時間才播送或收看直播。
目前LINE LIVE僅開放日本地區下載APP使用，其他地區包含台灣只能加入官方帳號，方法是進入LINE官方帳號頁面，拉到最下方的其他國家選擇日本，就可以找到LINE LIVE官方帳號了；不過，這個官方帳號只服務日本地區，因此用戶收到的訊息和看到的相關內容，都會是日文。1061228
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