國健署今天(28日)公布最新國人十大癌症排行榜，大腸癌仍然10度蟬聯第一，但發生人數首度下降，主要與篩檢普及有關。罹患肺癌、乳癌及肝癌的人數仍居高不下，「癌症時鐘」持續快轉，2015年每5分鐘就有1人罹患癌症，新發生癌症人數突破10萬5千人。



國健署公布2015年癌症登記報告資料，國人十大癌症排行榜依序為大腸癌、肺癌、乳癌、肝癌、口腔癌(含口咽、下咽)、攝護腺癌、胃癌、皮膚癌、甲狀腺癌及食道癌，排行與2014年相同。大腸癌發生人數第10度居冠，不過發生人數首度下降，較前一年減少185人。國健署長王英偉表示，經過多年推動免費糞便潛血篩檢 (FIT)，已有7成符合資格的民眾做過篩檢，有助於揪出癌前病變。王英偉：『(原音)我們看到大腸癌有明顯的下降，最主要是篩檢的成功，我們在篩檢的時候發現息肉，息肉是癌症的前期，馬上處理癌症就比較不會發生。』

包括大腸癌、肺癌、乳癌、肝癌的罹癌人數都超過萬人，肺癌及乳癌的發生人數增加最多。針對是否提供低劑量電腦斷層篩檢補助，以及早發現肺癌病變，王英偉表示，國健署與台灣肺癌學會正執行研究計畫，未來將針對高風險族群提供篩檢。王英偉：『(原音)台灣未來會針對某些特殊的族群，現在有些研究計畫去探討，哪一個部分是最有效率可以減少癌症發生率與死亡率。』

2015年的新發生癌症人數為10萬5,156人，比前一年增加2,009人，「癌症時鐘」持續一路快轉，每5分鐘就有1人罹癌，比前一年快了6秒，再創史上最快紀錄。國健署指出，國人好發的大腸癌、肺癌、乳癌、肝癌、口腔癌等前5名癌症，都與菸、酒、過重或肥胖、不健康飲食、缺乏身體活動、致癌性病毒感染等致癌因子有關，若能避免這些致癌因子，可預防30%至50%的癌症發生，提醒民眾預防勝於治療，致癌因子不能不防，癌症篩檢不能不做，要雙管齊下，防癌效果才會好。