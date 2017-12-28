（中央社加州聖羅沙27日綜合外電報導）美國北加州野火燎原，21歲學生赫特爾和朋友在社區燒毀的殘骸中不是找到相簿、婚戒或與家人走散的受驚貓咪，而是在一個骯髒浴缸的灰燼汙水中，發現一群病懨懨的金魚。



美聯社報導，這些看似平凡的小動物，不知是怎麼挺過這波席捲加州社區的惡火。赫特爾（Logan Hertel）告訴聖荷西「信使新聞」（The Mercury News），他下定決心要讓這些魚和飼主團圓。



赫特爾說：「我能想像自己身處他們的處境。如果自己失去一切，這些小傢伙還活著的消息，對我會有點重要。」



加州野火10月侵襲索諾馬（Sonoma）和納帕（Napa）等郡，造成44人喪生，摧毀數千棟民宅。很多社區被燒為平地。



赫特爾的母親麗莎（Lisa Hertel）昨天製作告示牌留下電話和兒子救金魚的照片，放在發現魚群的屋子瓦礫堆附近，希望找到飼主。



赫特爾一家很幸運，房子沒有受損，但麗莎知道其他人失去了家人、紀念物品和照片等，這也是她為何希望將這些金魚歸還飼主。



麗莎說：「有些確實倖存下來。有人很在乎這些金魚，出手救了牠們。」（譯者：中央社盧映孜）1061228