南韓外交部部長助理尹淳九和中國外交部部長助理孔鉉佑，在北京舉行會晤時，討論了南韓總統文在寅訪問北京後續措施的具體落實方案以及雙方的關心事宜。



尹淳九提出最近有媒體報導中方限制兩國人員交流並要求中方採取切實措施。孔鉉佑則表示，有關報導不符合事實，中方願與韓方一道落實兩國領導人達成的共識，這一立場毫無變化。



有關「薩德反導系統」佈署南韓問題，孔鉉佑指出，希望韓方繼續妥善處理敏感問題，尹淳九則表示，韓方將尊重10月31號，兩國發佈的「就雙邊關係的溝通結果」。雙方還商定，嚴格執行聯合國安理會對北韓制裁決議，為和平解決北韓核武問題持續密切合作。



此外，尹淳九表示，有關南韓攝影記者，遭到中方保安集體毆打而受傷，並指出：中方應及時徹底調查此事。孔鉉佑表示，中國政府高度重視此事，並正在依法進行調查，等調查結果出爐後將通報韓方。



