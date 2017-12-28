MLB／阿土伯獲美聯社年度運動員 盼再拿世界大賽冠軍NOWnews今日新聞 (2017-12-28 11:24)
大聯盟太空人隊二壘手「阿土伯」Jose Altuve獲選為美聯社年度男運動員，他在受訪時表示，雖然今年拿下世界大賽冠軍，但為何不再去拿另一座。
Altuve以715分獲選美聯社年度運動員獎項，去年得主NBA騎士隊的「小皇帝」LeBron James以626分排名第三，第二名是NFL愛國者隊的明星四分衛Tom Brady奪下646分。
今年對於Altuve來說，是個相當豐收的一年，不只太空人贏得世界大賽冠軍，他本季打擊率3成46、上壘率4成10、長打率5成47，獲選為美聯MVP，還奪下銀棒獎。
受訪時Altuve表示，「贏得世界冠軍又奪下MVP，好像擁有了所有事情，但我的觀點是，試著讓自己每年都變更好，如果拿下一座世界大賽冠軍，為什麼不再贏得另一座?繼續為了我的球隊和城市奮戰。
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
不滿!勇士或將交易上季最大驚喜 這新貴有意【北京新浪網】
劉國梁電話指揮國乒引熱議 乒協：正開會研究【北京新浪網】
少主21分加索爾里程碑 馬刺全員出戰輕取籃網【北京新浪網】
官方實力榜:勇士回榜首騎士第4 火箭下降兩位【北京新浪網】
低脂牛奶or告別果醬？ 這樣吃全麥麵包最減肥【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》