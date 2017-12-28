大聯盟太空人隊二壘手「阿土伯」Jose Altuve獲選為美聯社年度男運動員，他在受訪時表示，雖然今年拿下世界大賽冠軍，但為何不再去拿另一座。

Altuve以715分獲選美聯社年度運動員獎項，去年得主NBA騎士隊的「小皇帝」LeBron James以626分排名第三，第二名是NFL愛國者隊的明星四分衛Tom Brady奪下646分。

今年對於Altuve來說，是個相當豐收的一年，不只太空人贏得世界大賽冠軍，他本季打擊率3成46、上壘率4成10、長打率5成47，獲選為美聯MVP，還奪下銀棒獎。

受訪時Altuve表示，「贏得世界冠軍又奪下MVP，好像擁有了所有事情，但我的觀點是，試著讓自己每年都變更好，如果拿下一座世界大賽冠軍，為什麼不再贏得另一座?繼續為了我的球隊和城市奮戰。