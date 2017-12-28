（中央社記者尹俊傑北京28日電）中國大陸學者吳心伯表示，美國總統川普當選一年來，中美關係比預想「好得多」，但中美經貿、北韓擁核與美國國內政治問題，將使2018年中美關係遭遇更多挑戰。



現任上海復旦大學國際問題研究院院長的吳心伯今天為環球時報撰文指出，川普與中國國家主席習近平一年內3度會晤、9度通話，互動頻率超過中美關係以往任何時期，對確保中美關係穩定發展發揮獨特作用。



但他說，中方希望繼續推進中美新型大國關係建設，川普卻在國內壓力下立場後退，提出要發展「建設性的、以結果為導向的」中美關係。雙方對發展合作夥伴關係的內涵和互動準則缺乏共識。



此外，川普基於「美國優先」執政理念，對外政策大幅減少對國際和多邊問題的投入，使中美多邊互動減少，一定程度上削弱中美關係發展的動力。



吳心伯認為，中美關係發展面臨的挑戰，源於美國共和黨傳統商業與安全利益兩大權力基礎內的鷹派。



川普政府12月稍早發表首份國家安全戰略報告，點名中國為「競爭對手」。吳心伯指出，這顯示來自商業和安全陣營的鷹派，影響川普對中政策的程度有顯著上升趨勢，為中美關係健康穩定發展帶來愈來愈大的壓力。



展望2018年中美關係，吳心伯說，川普很可能在貿易問題上加大對中國的壓力，也可能「強人所難地」要求中方對北韓採取切斷供油等進一步施壓措施。此外，隨著「通俄門」調查推進，川普也可能尋求在外交上製造摩擦，轉移國內注意力。



他表示，總體而言，2018年的中美關係會遇到更多挑戰。



吳心伯寫道，中方為此應繼續發揮元首外交引領作用；充分發揮中美四大對話機制作用，深化與川普執政團隊交往；釋出「新的改革紅利」，為穩定中美經貿關係帶來「正能量」。1061228