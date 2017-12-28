（中央社首爾28日綜合外電報導）南韓政府今天表示，明年1月5日將與美國就修訂2012年簽署的貿易協定舉行會談，以解決華盛頓提出的美國貿易逆差問題。



路透社報導，南韓產業通商資源部表示，雙方會談將在美國首府華盛頓舉行，分別由美國助理貿易代表比曼（Michael Beeman）、南韓自由貿易協定談判代表俞明熹（Yoo Myung Hee，音譯）主導談判。



針對美國要求縮減對南韓的貿易逆差，南韓政府10月同意，對於談判修改雙邊貿易協定抱持開放態度。



根據美國人口調查與統計局資料，自從美韓貿易協定2012年生效，去年美國對南韓的商品貿易逆差增加超過1倍，達276億美元。但到今年7月為止，與去年同期相較，雙邊貿易逆差自188億美元降為131億美元。（譯者：中央社林宏翰）1061228