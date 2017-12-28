南韓青瓦台發言人朴洙賢今天表示，南韓總統文在寅，對韓日慰安婦問題協議審查專案組發佈的結果說，南韓前政府與日本達成的慰安婦協議，無法解決這個問題。



這是文在寅對專案組調查結果首次表態。青瓦台方面今天說，文在寅總統對此問題深感沉重，雖然對由韓日領導人一致同意的這項政府間公開承諾，有所負擔，但作為南韓總統再次明確表示，該協議無法解決慰安婦問題。不過，文在寅也表示，希望韓日外交關係，不受歷史問題影響。



有意見認為，文在寅明確表示，韓日兩國政府間協議，無法解決慰安婦問題的發言，可能暗示有重啟談判或廢除協定的可能性，韓日關係也將隨之再掀巨浪。



另外，日本政府方面表示，如果南韓試圖變更韓日兩國，在2015年達成的慰安婦協議，兩國關係將不可能進行管理。換言之，南韓變更韓日協議，將會損害兩國關係，日本絕不接受南韓對慰安婦協議的變更要求。



