共軍報評選十大軍事新聞 中共軍改進榜中央社 (2017-12-28 11:01)
（中央社記者張謙香港28日電）中國大陸解放軍報今天評選出2017年十大國際軍事新聞，當中以解放軍進行的改革名列第一。
這家中共中央軍事委員會的機關報在評選中指出，2017年中國大陸國防和軍隊改革取得歷史性突破，實現軍隊組織形態的整體性重塑，邁出構建大陸特色軍事力量體系的歷史性步伐。
其他9大國際軍事新聞的排名依次是：中國首個海外保障基地（吉布地）投入使用；極端組織伊斯蘭國（IS）敗局已定；美國軍艦頻發撞船事故；川普政府宣布重建美軍；歐洲多地發生恐怖襲擊事件；俄羅斯軍隊開始撤出敘利亞；北韓多次進行核導試驗；歐盟25國組建防務聯盟；印軍非法越界進入中國領土。1061228
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