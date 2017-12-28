iPhone X銷售如何 這統計秀端倪中央社 (2017-12-28 09:51)
（中央社記者鍾榮峰台北28日電）iPhone X銷售表現外界高度關注。外媒引述分析機構指出，iPhone X首發後30天銷售估占整體iPhone銷售比重約30%。iPhone 8/8 Plus合計占比約40%。
國外科技網站9To5Mac引述機構CIRP（Consumer Intelligence Research Partners）調查分析，iPhone X首發後30天銷售表現，估占同期整體iPhone銷售比重約30%。
另一方面，iPhone 8和iPhone 8 Plus合計占同期整體iPhone銷售比重約40%。值得注意的是，儘管已是一年前的產品，iPhone 7和iPhone 7 Plus占同期整體iPhone銷售比重，仍達到約20%。
相較之下，iPhone 7和iPhone 7 Plus在一年前首發後30天，占當時整體iPhone銷售比重，超過70%。
CIRP指出，相關統計無法推測iPhone X的實際銷售狀況，因為蘋果未透露3款旗艦機種的銷售數字，不過可推測iPhone X在首發後30天的銷售狀況，多少受到零組件供應鏈出貨受限影響，同時消費者因iPhone X價格呈現觀望，也是原因之一。
iPhone X在美國Apple Stores的鋪貨率持續攀升。國外科技網站Appleinsider引述創投公司Loup Ventures分析師孟斯特（Gene Munster）投資筆記指出，在12月18日到25日當週，iPhone X在美國Apple Stores鋪貨率，已從56%提升到97%。1061228
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