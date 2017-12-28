（中央社記者江明晏台北28日電）宏達電積極布局VR生態系，今天宣布將參展CES 2018（國際消費性電子展），向全球展示HTC的VR（虛擬實境）、AR（擴增實境）及生態圈的成果。



宏達電表示，此次仍選於美國拉斯維加斯Wynn飯店特設展區，HTC VIVE並將在當地時間1月8日下午1時，於拉斯維加斯Wynn飯店的Alsace Ballroom舉行全球記者會，會後將展示與開放限時體驗最新的VIVE內容。



宏達電積極布局建立VR生態系，合作夥伴Pico小鳥看看近期發表一體機VR產品Pico Neo，是基於宏達電VR開發工具平台Vive Wave，將於明年1月下旬上市，而宏達電中國版VR一體機Vive Focus也將在明年1月出貨，有助擴大VR一體機的市場。



日前，宏達電Vive Focus在中國大陸預購傳佳績，首日預購勇奪全銷售通路獨立運作VR裝置的雙料冠軍，包括銷售量第一占56%，銷售額第一占78%，並獲銷售代理商偉仕佳傑公司追加人民幣10億元採購銷售合約，等於新台幣45億元的大單到手，業績可望進補。1061228