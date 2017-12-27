人妻夢幻家電 LG小紅掃地機入榜欣傳媒 (2017-12-27 09:50)
圖說:486團購網人妻夢幻家電調查出爐！LG小紅掃地機奪冠！486團購網／提供
欣傳媒 | 綜合報導
【台北訊】《486團購網》2017年第4季「人妻夢幻逸品大調查」結果出爐，榜首由最新上市的第五代LG 5.0掃地機器人小紅奪冠，成為人妻心目中最想要的夢幻家電。 最新上市第五代LG 5.0小紅之所以擄獲人妻芳心，最主要的原因就是小紅屬於雙機一體，可以掃地拖地一次完成，甚至還可以在水箱加消毒水，讓家中孩童遠離腸病毒，家中地板清潔加倍，媽媽們做家事效率也加倍。
《486團購網》表示，市售掃地機大多只有吸地或掃地單一功能，主婦們還是得自己拖地，或是再花錢買一台擦地機。最新上市第五代LG 5.0小紅前端搭載AI雙智慧鏡頭導航，一雙電眼會自動偵測障礙物，防摔、防撞，掃完自動回充，並可記憶地形地物，每個房間、角落都不漏掃，越掃越快，非常省電。再加上小紅底部可加掛智慧水箱，穩定供水，乾吸、濕拖同步完成，把地板擦得一乾二淨，因此成為人妻夢幻家電榜首。
此外，小紅具有WIFI功能，可以用手機APP或LINE遠端操控、監看掃地區域，全部中文介面、大圖案，操作簡單，不用看說明書，就能輕易上手，也有許多人妻買來送給長輩當新年賀禮。 最特別的是，最新上市第五代LG 5.0小紅貼心的附贈防跨越磁條，不想讓小紅進入的「禁區」，像是寵物貓砂、狗狗尿布區、小孩玩具區，可用磁條圍起來，小紅會自動繞過，繼續安靜打掃。
第5代LG 5.0掃地機小紅由《486團購網》獨家販售，目前《486團購網》正舉辦年終感恩回饋活動，凡購買LG5.0掃地機，除了贈送HEPA濾網、專用抹布，再加碼贈送市價2500元的鋰電池，刷卡最多可分12期0利息，每月只要1831元。 此外，《486團購網》貼心的提供各種售後服務，包括LG 5.0掃地機主機保固二年、變頻馬達保固十年、電池保固一年，以及兩年到府檢修服務。
想要人妻夢幻家電？現在就到《486團購網》登記https://www.486shop.com本文經授權轉載自欣傳媒 欣新聞，未經允許請勿轉載！
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