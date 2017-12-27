圖說:keyvisual。圖片提供-瘋設計

欣傳媒

被視為當代最具影響力的新銳設計師，榮獲TIME時代雜誌評選全球百大創意設計師，WALLPAPER雜誌年度十大設計師，ELLE DECO國際大獎，歐美設計圈盛讚為是菲利浦‧史塔克天王地位的接班人，─西班牙設計師Jaime Hayon亞米．海因。自由奔放，不受線條與色彩拘束的創作風格，俏皮富有玩心的獨特作品魅力，迅速在全球設計界掀起一股亞米．海因熱潮!

Jaime Hayon亞米．海因12/29也將親臨現場，並且親自帶領媒體逛展場，解說本次亞洲巡迴特展的重點展品與創作概念，同時引領人們進入專屬亞米．海因的狂想世界。

12/29開幕當晚在展覽現場也將舉行小型拍賣會，包含首度亮相的亞米．海因個人最新聯名創作「劉野 x Jaime Hayon 溫柔的殺我」限量版雕塑、日本Choemon上出長右衛門窯燒、葡萄牙皇家御用瓷Vista Alegre以及由MOT與Bon Maison所提供的精品單椅。兼具設計實用性與藝術美感，亞米．海因脫離傳統設計觀念，沒有受限於傳統主義的巨大包袱，他創造出類巴洛克與超現實主義的自我風格，當然這些都不足以形容亞米．海因從容遊走在設計與藝術間的那份想像力。

另外，特展現場首度導入LINE NOW服務，讓你用自己的LINE就能輕鬆導覽整個展覽內容，從分區文字到語音的解說，帶你完整走進亞米．海因的設計狂想。

【展覽資訊】

 展覽時間：2017年12月30日（六）至2018年3月4日（日）

10:00-18:00 (17:30停止售票及入場，除夕休館)

 展覽地點：松山文創園區 五號倉庫 (110台北市信義區光復南路133號)

 洽詢專線：02-6616-9928

 Facebook：亞米‧海因的設計狂想 亞洲巡迴特展

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