圖說:韓國京畿道就是王道 《同事揪團贏機票 暢遊韓國京畿道》，送出60張免費韓亞航機票活動圓滿結束，日前舉辦頒獎典禮。

旅@天下 | 傅秀儒

不僅旅遊觀光的推廣，韓國京畿道為吸引台灣旅客推廣MICE所舉辦之《同事揪團贏機票，暢遊韓國京畿道》60張免費韓亞航機票網路抽獎，12／18 舉辦頒獎典禮，京畿觀光公社社長洪承杓特別從韓國飛來台灣，與幸運中獎的得主一起慶祝。

此次推廣活動自10月底持續至11／24，共吸引超過30萬人次瀏覽，近1,160名網友、700家公司同事們熱烈參與。引起關注的主因在於大手筆送出60張韓亞航空機票，也成功讓更多台灣的朋友重新認識京畿道旅遊的熱門景點，例如：愛寶樂園、水原華城、光明洞窟、抱川藝術谷、晨靜樹木園、大長今主題樂園、韓國民俗村等，再加上京畿道便捷的交通、完善設施與豐富美食，絕對值得旅遊與探險。此次活動的獲獎者都非常興奮，他們都已揪集好同事與親友，相約2018年一起暢遊京畿道。

韓國觀光公社台北支社支社長全東炫提到，2017年預計前往韓國的台灣旅客將超過90萬人次，其中申請前往韓國進行獎勵旅遊的團體也突破了24,000人次。隨著航班、航線不斷的增加，未來將以更多元的方式宣傳各式主題，讓台灣旅客能更深入韓國的人文、風景、文化。

距離台灣不遠的韓國，已成為不少企業行號開會、激勵旅遊或員工旅遊的首選，只要在韓國住宿3天2夜以上 、10人以上的公司團體，韓國觀光公社就可依照團體的規模（人數）及行程，提供紀念品、歡迎儀式、景點門票、公演門票等支援。京畿觀光公社也特別加碼，50人以上的公司團體在京畿道住宿一晚、或200人以上的公司團體參訪3個京畿道收費景點，京畿觀光公社可另行協商，提供景點門票、歡迎晚宴、紀念品等支援補助，詳情可洽詢韓國觀光公社。

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