出國旅遊還要工作 台灣人比例冠全球中央社 (2017-12-27 19:58)
（中央社記者陳葦庭台北27日電）出國度假是許多人舒壓的方式，不過，旅遊網站Expedia日前公布「2017年全球假期剝奪報告」，發現台灣人旅行時還要處理公事的比例居全球之冠。
現代人工作壓力大，旅遊是許多人舒壓的一種方式，不過，旅遊網站Expedia日前針對全球30個國家，1萬5000名受訪者進行調查，並公布「2017年全球假期剝奪報告」，結果顯示，台灣人在旅行時還需要處理公事的比例位居全球之冠。
這份報告指出，有44%的台灣人因工作被剝奪的假期，比例為亞洲最低，最高的則是韓國，有81%的人因工作被剝奪假期；不過，實際前往旅行時，則有近5成台灣人在休假時仍需接聽公司電話或收發電子郵件，比例居全球之冠。
Expedia進一步指出，有近8成台灣人在工作時會幻想旅行假期，高於全球14個百分比，同時，也有近8成的人會在工作時規劃旅行，高於全球20個百分比，顯示對不少台灣人而言，期待旅行就是工作動力最大來源。
這項報告也針對全球特休假消化率做調查，結果發現自主性休假制度在台灣並不盛行，主因是台灣許多企業採責任制，員工在工作壓力之下，可能一年休假天數會反而比正常制度來的少，員工有假也不敢休。
進一步調查，2017年全台就業人口約1100萬人，而調查顯示台灣人每年平均特休天數為14天，實際請假的特休天數僅有10天，特休假消化率為7成，表示約有超過4400萬個特休日未休完。
不過，台灣人休假比例和日、韓相比相對較高，日、韓受訪者每年平均特休天數約15到20天，實際請假的特休天數僅有10天，特休假消化率只有5至6成，也僅有3至5成受訪者會將特休假休完，且有近6成台人表示對於請特休不會感到愧疚，因為休假為自己的權利。1061227
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