涉盜領存款郵局員工 30年資歷曾獲表揚中央社 (2017-12-27 19:06)
（中央社記者汪淑芬台北27日電）高雄二苓郵局一名員工因涉嫌偽印郵局存單，盜領儲戶存款，已遭解職。中華郵政公司感慨，這名員工已有30年資歷，還主動退還儲戶多交付的錢曾受表揚，卻疑因投資不利犯下大錯。
中華郵政公司今天對外說明這起員工涉嫌不法盜領案。
副總經理王淑敏說，這名員工從104年開始，利用儲戶辦理定存時，涉嫌偽印存單，盜領儲戶存款，目前共侵占10位儲戶、新台幣800萬元。
王淑敏說，這名員工在郵局工作已30年，以往表現良好，還曾因儲戶存款時，將儲戶多交付的款項退還，接受過郵局表揚。
王淑敏感慨，這名老員工疑因投資失利，犯下大錯，不但遭解職，退休金也沒了，郵局還會求償，目前已先追回200萬元。1061227
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