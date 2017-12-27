空污可能往北傳 28日北部空品恐不佳中央社 (2017-12-27 18:53)
（中央社記者吳欣紜台北27日電）環保署今天表示，由於明天西部地區擴散能力差且有渦流現象，可能使得空污累積並跨縣市傳輸，北部及竹苗空氣品質區空氣品質可能達對敏感族群不健康的橘色等級。
行政院環境保護署空氣品質監測網今天下午4時30分發布空氣品質預報，由於中南部大氣擴散條件較差，使得空污不易消散，今天全台77個空氣品質監測站中，達紅色等級有6站、達橘色等級為24站，其他測站均為普通及良好等級。
環保署發布新聞稿指出，根據最新的氣象預報資料顯示，受高壓迴流影響，明天台灣西半部擴散能力差，預估中部、雲嘉南以及高屏地區空氣品質依然是對所有族群不健康的紅色等級。
此外，氣象預報顯示，由於台灣海峽上空可能出現渦流現象，使得空氣污染持續累積並跨縣市傳送，北部及竹苗地區也要提防污染物傳輸造成空氣品質轉差、達對敏感族群不健康的橘色等級，環保署預估需等29日風場改變後才可能改善。1061227
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