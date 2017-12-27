新北市境內有相當豐富多元的溫泉泉種，包含烏來美人湯、北海岸海底溫泉、氣味特殊的硫磺泉、顏色獨特的鐵質泉，加上交通便利，大台北地區到烏來及金山萬里更是只要20到40分鐘；因此，季節一入秋冬，立刻吸引遊客主動前來泡湯嘗美食，當中以烏來溫泉最廣為人知。



到烏來享受泡湯慢活輕旅行，除了泡湯，當然不能錯過獨特的瀑布及山林溪谷美景。搭乘雲仙樂園纜車，從正面橫越瀑布上方，近距離感受北台灣最具規模、落差最大瀑布的震撼。雲仙樂園纜車從1967年營運至今已超過半個世紀，是全台灣第一座也是唯一一座往復式的觀光高空纜車，高低落差達165公尺，連接烏來瀑布街區與雲仙樂園。雲仙樂園現已轉型為生態園區，沿著由懸崖峭壁開鑿的雲仙岩道石階拾級而上，途經據傳相當靈驗的雲仙宮及攀附在石壁上的雲仙神木，雲仙生態園區近在眼前，造景優美的雲仙水壩人工湖，湖畔的氣派典雅的雲仙大飯店，除了提供舒適的住宿環境，以及在地特色的美食料理，更提供竹筒飯的DIY體驗；整個園區有豐富的動植物生態，透過導覽人員的解說，對於烏來山林生態將有更深層的了解。除了美景、美食、生態旅遊之外，烏來還有個獨特的文化體驗，那就是泰雅族的原民文化，特別推薦獵人體驗活動，由部落耆老為遊客先進行泰雅族的祈福儀式，接著再近距離觀賞泰雅勇士設陷阱狩獵，進入為狩獵特地搭建的獵人寮，體驗DIY搗麻糬，品嘗馬告茶、竹筒飯、麻糬、烤山豬肉等點心，讓遊客體驗百分百原汁原味的獵人生活，這是由當地獵人學校所提供的體驗活動，歡迎來烏來當泰雅獵人，體驗獨特的原民文化。搭乘台車是相當難得的體驗，一路搖搖晃晃到老街；整條老街以石板鋪設，老街上販售烏來特產的小店及餐廳林立，山豬肉香腸、小米麻糬、小米酒等原住民特產，讓整條老街飄散的濃濃的原住民風味。到烏來沒泡溫泉，根本不算來過烏來，烏來溫泉相傳是由百年前的泰雅族人在狩獵時，無意間在溪谷間發現，溫泉水質清澈，無色無味，屬碳酸氫鈉泉。又稱美人湯，具有保養修護皮膚的作用。此次選擇整體空間設計相當具有禪意的璞石麗緻溫泉會館，優閒地享受下午茶及頂級湯屋的泡湯體驗，璞石麗緻同時也提供獨特的原住民體驗活動─泰雅編織杯墊及捕夢網DIY體驗，由泰雅族傳統編織老師親自指導。璞石麗緻溫泉會館的主題湯屋設計獨具巧思，讓泡湯不只是泡湯，更是一種品味生活的極致享受，開放通透的湯屋，讓美景近在眼前，卻仍可保有絕對隱私，無怪乎體驗過的遊客紛紛表示彷彿進行滌心淨靈的療癒之旅，烏來的溫泉絕對是最優質的好湯，璞石麗緻溫泉會館更是來過一次就會上癮的頂級溫泉會館。天冷了，想泡湯了！找個時間，來趟新北溫泉慢活小旅行，讓新北多元的優質好湯幫你暖身又暖心。