天冷了，想泡湯！ 新北市府邀您到烏來泡好湯享好康太陽網 (2017-12-27 09:52)
新北市境內有相當豐富多元的溫泉泉種，包含烏來美人湯、北海岸海底溫泉、氣味特殊的硫磺泉、顏色獨特的鐵質泉，加上交通便利，大台北地區到烏來及金山萬里更是只要20到40分鐘；因此，季節一入秋冬，立刻吸引遊客主動前來泡湯嘗美食，當中以烏來溫泉最廣為人知。
到烏來享受泡湯慢活輕旅行，除了泡湯，當然不能錯過獨特的瀑布及山林溪谷美景。搭乘雲仙樂園纜車，從正面橫越瀑布上方，近距離感受北台灣最具規模、落差最大瀑布的震撼。雲仙樂園纜車從1967年營運至今已超過半個世紀，是全台灣第一座也是唯一一座往復式的觀光高空纜車，高低落差達165公尺，連接烏來瀑布街區與雲仙樂園。
雲仙樂園現已轉型為生態園區，沿著由懸崖峭壁開鑿的雲仙岩道石階拾級而上，途經據傳相當靈驗的雲仙宮及攀附在石壁上的雲仙神木，雲仙生態園區近在眼前，造景優美的雲仙水壩人工湖，湖畔的氣派典雅的雲仙大飯店，除了提供舒適的住宿環境，以及在地特色的美食料理，更提供竹筒飯的DIY體驗；整個園區有豐富的動植物生態，透過導覽人員的解說，對於烏來山林生態將有更深層的了解。
除了美景、美食、生態旅遊之外，烏來還有個獨特的文化體驗，那就是泰雅族的原民文化，特別推薦獵人體驗活動，由部落耆老為遊客先進行泰雅族的祈福儀式，接著再近距離觀賞泰雅勇士設陷阱狩獵，進入為狩獵特地搭建的獵人寮，體驗DIY搗麻糬，品嘗馬告茶、竹筒飯、麻糬、烤山豬肉等點心，讓遊客體驗百分百原汁原味的獵人生活，這是由當地獵人學校所提供的體驗活動，歡迎來烏來當泰雅獵人，體驗獨特的原民文化。
搭乘台車是相當難得的體驗，一路搖搖晃晃到老街；整條老街以石板鋪設，老街上販售烏來特產的小店及餐廳林立，山豬肉香腸、小米麻糬、小米酒等原住民特產，讓整條老街飄散的濃濃的原住民風味。
到烏來沒泡溫泉，根本不算來過烏來，烏來溫泉相傳是由百年前的泰雅族人在狩獵時，無意間在溪谷間發現，溫泉水質清澈，無色無味，屬碳酸氫鈉泉。又稱美人湯，具有保養修護皮膚的作用。此次選擇整體空間設計相當具有禪意的璞石麗緻溫泉會館，優閒地享受下午茶及頂級湯屋的泡湯體驗，璞石麗緻同時也提供獨特的原住民體驗活動─泰雅編織杯墊及捕夢網DIY體驗，由泰雅族傳統編織老師親自指導。
璞石麗緻溫泉會館的主題湯屋設計獨具巧思，讓泡湯不只是泡湯，更是一種品味生活的極致享受，開放通透的湯屋，讓美景近在眼前，卻仍可保有絕對隱私，無怪乎體驗過的遊客紛紛表示彷彿進行滌心淨靈的療癒之旅，烏來的溫泉絕對是最優質的好湯，璞石麗緻溫泉會館更是來過一次就會上癮的頂級溫泉會館。
天冷了，想泡湯了！找個時間，來趟新北溫泉慢活小旅行，讓新北多元的優質好湯幫你暖身又暖心。
關鍵字：
下一則：深入冰河灣感受阿拉斯加極致純粹
其他旅遊新聞更多旅遊新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
韓國泡麵．MAMA 泡麵．油炸 泡麵．kilinpo 泡麵．泡麵．韓式 泡麵．Zakka 泡麵．白咖哩泡麵．陶瓷泡麵碗．泡麵碗．泡麵 一箱．八道 泡麵．百勝廚 泡麵．kitty 泡麵碗．泡麵小人．不倒翁 泡麵．拉王泡麵．Lapolo 泡麵．TaiCheng 泡麵．Kitty 泡麵．咖哩泡麵．白咖哩 泡麵．咖哩 泡麵．泡麵炸醬麵．泰國泡麵．牛肉 泡麵．泡麵碗 陶瓷．湯碗 泡麵．韓國 泡麵．CAMP-LAND 泡麵
木梨硔的晨與夜【北京新浪網】
2018年最大滿月2日將現身【中央社】
衡陽縣新增五星級鄉村旅遊區【北京新浪網】
日月潭跨年煙火長達8分鐘 金龍山迎2018首道曙光【台灣好新聞報】