（中央社記者吳欣紜台北27日電）行政院環境保護署今天說，已發布2017年中華民國國家溫室氣體清冊報告，統計包含二氧化碳及甲烷等7種溫室氣體排放數據，與歐、美同步從1990年更新至2015年。



環保署今天發布「2017年中華民國國家溫室氣體清冊報告」，統計包含二氧化碳（CO2）、甲烷（CH4）、氧化亞氮（N2O）、氫氟碳化物（HFCs） 、全氟碳化物（PFCs）、六氟化硫（SF6）、三氟化氮（NF3）等7種溫室氣體排放數據，並與歐、美同步從1990年更新至2015年。



環保署透過新聞稿表示，台灣2015年溫室氣體淨排放量為26萬3138千公噸二氧化碳當量，按清冊部門別排放統計顯示，台灣溫室氣體排放結構仍以包含電廠的能源產業、製造業與營造業等的能源部門占89.82%最高，其次為工業製程及產品使用部門7.79%、廢棄物部門1.44%及農業部門0.95%。



另外，若以氣體別分類，以二氧化碳(CO2)為大宗，占比為95.21%，主要排放來源是燃燒化石燃料，其次依序為甲烷(CH4) 1.91%、氧化亞氮(N2O) 1.58%及含氟溫室氣體(SF6、PFCs、HFCs、NF3) 1.30%等。



環保署表示，歡迎各界有興趣人士上網瀏覽下載及延伸運用。1061227