關島馬拉松4月登場 號召台灣勇腳爭光中央社 (2017-12-27 18:12)
（中央社記者陳葦庭台北27日電）2018年關島國際馬拉松將在明年4月8日舉辦，關島觀光局台灣辦事處代表嚴德芬今天說，今年有135位台灣跑者參加，預計明年台灣報名者可達到150位。
挑戰自我的海外馬拉松在台灣越來越盛行，關島觀光局辦事處代表嚴德芬今天在記者會上表示，關島馬拉松被列為美國波士頓馬拉松的資格賽，因此每年都吸引許多跑者參加，2018年關島國際馬拉松將在明年4月8日舉辦，預計可吸引150名台灣跑者。
嚴德芬說，關島馬拉松分為5公里、10公里、半馬及全馬，參加的跑者可體驗在星空下起跑，沿著海岸線迎向晨曦的感動，關島觀光局今年也和知名運動品牌美津濃合作推出台灣獨家報名禮物，希望吸引更多「勇腳」為台爭光。
關島觀光局辦事處資深總監蘇泳如在會中說明，關島除了跑馬拉松，也是台灣最容易抵達的高空跳傘聖地，旅客也可體驗浮潛和水肺潛水等活動。
華航也宣布，將在明年3月25日恢復週日航班，未來台北關島一週將有5天提供早去午回的直飛班次，方便旅客安排5天4夜或是6天5夜的行程。1061227
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