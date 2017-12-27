記者陳寶印／桃園報導

地方的反映以及本報的建議市府聽見了，桃園市長鄭文燦27日下午至全市有落雨松大道之稱的落雨松路視察，由於該大道近年來已成為觀光景點，遊客多車輛也多，卻苦於良好的規劃，造成民怨與當地民眾不滿，經視察後，要求各相關單位未來因應賞樹遊客，應提升整體環境服務品質，包括樹木保護、入口指標、賞樹停車空間、交通管制、攤商集中管理和擇地設置臨時廁所等，讓落雨松大道成為桃園市新興的最佳風景區。

市長鄭文燦27日下午在市議員李柏坊、區長黃睿松等陪同下，率市府團隊現勘大溪區有落雨松大道之稱的落羽松路視察，發現298株的落雨松的確相當漂亮，就是沒有廁所和停車場，造成遊客亂停車或任意大小便，實在不夠文明，於是就現有環境和服務設施進行視察，經視察後，就諸多缺點提出指示，要求各相關單位未來因應賞落雨松的遊客眾多，應提升整體環境服務品質，包括樹木的保護、入口指標誌、賞樹停車空間和地點、交通管制措施、攤商集中管理和設置臨時廁所等，都是迫切設置之要務。

市長鄭文燦等視察漂亮又整齊劃一的落雨松大道。（圖／記者陳寶印攝）

據悉，落羽松大道(落羽松路)前身為石園路五五八巷，之後改為瑞福路，再改成落雨路，路旁種植兩排落羽松作為行道樹，每逢秋冬松葉開始掉落，美景吸引遊客駐足，尤其是星期假日車水馬龍，已經從落羽松秘境變成人盡皆知的知名景點。鄭文燦市長27日視察後，特別責成各相關局處，務必就整體環境做各方面的改善，讓市民甚至外縣市的賞樹遊客，有更安全舒適的賞樹和拍照打卡環境。