雙北快速跳蛙公車轉乘 將推半價優惠中央社 (2017-12-27 17:10)
新北市交通局長王聲威（左3）與台北市交通局長陳學台（右4）27日共同召開記者會宣布，29日起實施雙北快速與跳蛙公車轉乘半價優惠。中央社記者王鴻國攝 106年12月27日
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