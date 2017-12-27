2018年將可用虛擬貨幣騎oBike中央社 (2017-12-27 16:50)
無樁共享單車oBike業者27日宣布，明年第一季將推oBike專屬聯名「oCoins」虛擬加密貨幣，oBike用戶將可使用虛擬貨幣支付騎乘費用等。（oBike提供）中央社記者汪淑芬傳真 106年12月27日
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