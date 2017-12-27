雙北快速跳蛙公車轉乘 29日起半價優惠中央社 (2017-12-27 16:32)
（中央社記者王鴻國新北27日電）新北市交通局長王聲威與台北市交通局長陳學台今天共同召開記者會宣布，自12月29日起實施雙北快速與跳蛙公車轉乘半價優惠，即最多可省新台幣8元，鼓勵民眾多加利用。
王聲威說，雙北自100年起合作規劃闢駛快速公車，藉由行經高(快)速道路往返重要轉車節點或特定區域，提供民眾快速、直捷公車服務，迄今新北有35線、台北14線共49線；自104年開始闢駛站數少、路線更直捷的跳蛙公車，目前已有15線。
他表示，雙北快速及跳蛙公車共64線，每日超過20萬人次搭乘，並持續規劃增加路線與班次。考量民眾搭乘快速或跳蛙公車抵達目的地後，有再轉搭其它公車的需求，新北9月提議雙北合作推動快速、跳蛙公車轉乘優惠，獲北市交通局贊同。
陳學台表示，提升大眾運輸使用率是一致目標，對雙北快速及跳蛙公車轉乘優惠提議舉雙手贊成，這只是開頭，未來雙北還有很多合作方案，以提升大台北大眾運輸使用率。
新北交通局發布新聞稿指出，快速及跳蛙公車與一般公車雙向轉乘半價優惠即優惠全票8元、學生票6元及半票4元，轉乘優惠補助經費由主管被轉乘公車路線市府負擔。1061227
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