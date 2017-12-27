用虛擬貨幣騎oBike 2018首季推出中央社 (2017-12-27 16:23)
（中央社記者汪淑芬台北27日電）無樁共享單車oBike今天宣布，明年第一季推出oBike專屬聯名「oCoins」虛擬加密貨幣，全球上千萬的oBike用戶可以儲值、支付騎乘費用、線上消費。
oBike今天在包括台灣在內的全球21個國家發布新聞稿，宣布與全球領先區塊鏈TRON合作，導入虛擬貨幣服務，明年第一季推出oBike專屬聯名「oCoins」虛擬加密貨幣。
oBike說，有了「oCoins」，全球上千萬oBike用戶可在歐亞21個國家及超過60個城市暢行無阻，可儲值、支付騎乘費用、線上消費，還可在TRON平台上娛樂應用程式消費，如流行熱門的Peiwo社交及Uplive直播等，甚至每次騎乘oBike都可以獨家賺oCoins，且騎愈多、愈久，賺愈多。1061227
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