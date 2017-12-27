【大台灣旅遊網TTNews記者林雅涵】位於台東市正氣路上的來來食品行，以「將心比心」的同理心，親自挑選、試吃台東各家特產，並前往各廠商參觀，用心嚴格把關店內展售特產的品質，經營多年口碑備受旅客好評，也是在地人每逢年節必前往購買伴手禮的名店。更榮獲2017年度臺東縣績優商號的肯定。榮獲2017年度臺東縣績優商號的來來食品行表示，非常高興能受到肯定，獲得此項受獎，一直秉持著「親切和善的服務及多元優質產品」為經營理念，以「分享道地實在美味」為核心價值，這也是來來食品成為消費者信賴的安心店家的原因。台東來來食品行，店內集結台東知名特產伴手禮，像是蕃薯伯楊記家傳地瓜酥、釋迦餅、麻糬、羊羹、剝皮辣椒、洛神花、金針製品、池上米及柴魚片等，你想得到台東特產，這裡應有盡有，都是與當地知名品牌合作，產品品質有保障且價格平實。提供宅配到府服務，歡迎來電訂購。（圖／來來食品行提供）台東名產特產‧來來食品行：http://089353577.tw.tranews.com/