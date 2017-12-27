（中央社記者郭芷瑄屏東縣27日電）交通部高鐵局昨天召開「高鐵延伸屏東新闢路線可行性評估」期末報告審查，屏東縣政府發言人黃建嘉今天表示，根據期末報告，技術及路線都具可行性，建不建待行政院拍板。



屏東縣爭取高鐵南延屏東，交通部高速鐵路工程局編列新台幣1000多萬元進行可行性評估，經過近1年的評估，結果出爐，昨天邀集各單位審查期末報告，屏東縣政府由祕書長邱黃肇崇代表出席。



黃建嘉說，評估報告顯示，不管是從左營拉到屏東，或是從燕巢切到屏東，技術及路線都具可行性，但審查會議請屏東縣政府再補充資料，包括未來的運量分析、日後營運的財務支撐等，縣府將盡快補充書面資料。



黃建嘉表示，根據顧問公司規劃，如果從燕巢接屏東，經費約需537億元；由左營分岔南延屏東，經費需489億元，比原先外界預估得低。



黃建嘉說，未來是否興建，還是有待行政院做最後裁決，目前縣籍立委周春米、鍾佳濱等人，都積極協助屏東縣爭取興建。1061227