（中央社記者郭芷瑄屏東縣27日電）屏東縣冬季的空氣污染有2/3來自縣外，縣府環保局長魯臺營今天說，目前全國只有高屏設空氣污染總量管制區，建議中彰投、雲嘉南和桃園也應設總量管制區，有效管制污染源。



屏東縣很少工業，為何空氣不良日全台之冠？魯臺營表示，屏東冬季空氣污染源有1/3是來自境外國家，1/3來自上風處縣市，1/3是屏東縣境內，因大武山的屏障，在落山風（東北季風）的牽引下，造成整個上風處的污染空氣被吸入高屏地區，今年造成屏東空氣品質不良日達105天，其中有62天空氣品質指數（AQI)達對人體有害的紅色。



魯臺營表示，高屏兩縣已設空氣污染總量管制區，只要空品指標一達紅害，兩縣工廠就降載20%，並啟動其他如汽機車、農業廢棄物燃燒稽查、砂石揚塵等的管制，今年的紅害日數就比去年少了12天。



他並說，屏東礙於地形，髒空氣被吸進來後不易擴散，除了屏東縣自己推動的各項減污措施外，也建議北部污染源頭能比照高屏空品區設置總量管制，包括中彰投、雲嘉南及桃園都應設置空氣污染總量管制區。1061227