







搭著河輪品味巴黎的千種風情！！





「如果你夠幸運，在年輕時待過巴黎，那麼巴黎將永遠跟著你，因為巴黎是一席流動的饗宴。」海明威的這段話勾起了許多人對巴黎的嚮往，而作為一個藝術、時尚、文化中心， 以此巴黎被譽為世界最迷人及浪漫的城市之一，每個女人一輩子一定要來巴黎一次， Dr.Selena非常幸福應法國旅遊發展署之邀，來最愛的巴黎採訪，這次很特別的是來搶先體驗最近非常熱門及火熱的歐洲河輪行程！這一次我們要搭郵輪遊巴黎，要在「巴黎河輪Croisi Europe 」度過四天三夜的浪漫時光！













一. 巴黎的新時髦旅遊方式

近幾年頂級河輪成了一種新興的時髦旅遊方式，更私密悠閒的品味旅行！這一次Dr.Selena可以親身體驗頂級河輪的新旅遊方式, 覺得非常的興奮！每天都可以在「巴黎河輪Croisi Europe 」一邊喝着香檳一邊在甲板上慵懶的曬太陽，望着兩岸風景悠閒地慢慢消磨着時光，感受歐洲貴族的低調與奢華品味！相對於規模體積龐大的豪華郵輪，乘坐「巴黎河輪Croisi Europe 」出遊更為彈性且私密，河輪可以隨處靠岸，上岸即可立即遊玩，無需再舟車勞頓前往不同目的地，非常方便。













二. 堪比五星級酒店天天都可以品嚐法式美食饗宴

「巴黎河輪Croisi Europe 」的服務及設施專業度堪比五星級酒店，餐食精緻，提供無限量免費飲料供應和一流的餐點、船長歡迎酒會以及專業娛樂表演！「巴黎河輪Croisi Europe 」上提供的美味餐廳有非常專業帥哥大廚和侍酒師，每天為河輪貴賓烹製美味的法式風味餐, 餐餐都是正統法國三道料理和各種頂級的法國葡萄酒或香檳相伴。每餐都是美酒佳餚和好吃的法國起司（乳酪），真的覺得自己好像在天堂，這巴黎河輪，突然變身為的高級頂級私廚般讓人放鬆自在享受，實在是讓人覺得無限幸福啊！





















三. 另一種悠閒巴黎度假方式

和乘坐郵輪最大的一個不同就是，乘坐河輪不用擔心高昂的上網費，因為這裡提供免費WiFi，不管是使用通訊軟體或打卡直播都可以輕鬆完成。另外河輪上還有很多種的桌遊可玩,所以在河輪上都不用擔心無聊沒事做！













四. 可以品味白天夜晚的巴黎之美

在河輪上體驗著現代的服務，航行於蜿蜒的河域，銜接現代都市和古典小鎮，感受巷弄間在地的風情，在兩岸流動的建築中感受歐洲之美。巴黎的魅力，在於塞納河河岸風光，風姿婀娜，散發無窮魅力，塞納河兩岸分佈著巴黎地標性的建築物，目前已經為聯合國教科文組織列為世界遺產。帶您一天24小時，白天也晚都是盡興的暢遊這個古老浪漫而又時尚前衛的城市，參觀埃菲爾鐵塔，巴黎聖母院，凱旋門，香榭麗舍大道等。













第五. 有機會結交世界好友

在「巴黎河輪Croisi Europe 」甲板、餐廳都是最佳的交誼場所，戶外座位與室內咖啡廳，更是結交來自世界各國朋友的好地方。夜晚在星空下的甲板與親朋小酌暢談，是最優雅的旅遊方式。在這四天三夜的相處中我們認識了一對來自里昂的老夫妻, 兩人非常的熱情友善！











