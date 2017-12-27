







每天在大城市努力生活打拼的妳過得開心及幸福嗎？也許妳已經太習慣了讓生活的沈重壓力包圍著妳，但是妳有多久沒有跟自己的內心對話了？今年Dr.Selena有機會一個人飛巴黎旅行，藉由那幾天的美好旅行慢慢修補了過去一年在沈重生活壓力下，被深深傷害的靈魂，真的覺得女生可以有機會一個人去旅行真的好幸福！！





Dr.Selena 相信每個女孩一生一定要給自己一次「一個人的巴黎旅行」的機會，給自己幾次獨自旅行的體驗，這不僅能讓跳脫平時的生活圈子， 可以一個人好好地與自己的內心深度對話，也藉由這個難得的與自己可以獨處的幸福時光，讓自己跟自己的內心好好的連結起來，讓自己可以好好凝聽自己內心的聲音，而這些，恰恰是女性愛自己的重要一堂課。













這一次Dr.Selena一個人的巴黎旅行入住了巴黎最有故事的飯店-拿破侖飯店，一住就深深愛上這個迷人又有歷史的特色飯店，這五個理由讓妳非愛上不可！













第一個理由：一打開窗就看到凱旋門

巴黎有許多值得造訪的街區和古蹟，因此，選擇一家地理位置優越的飯店從而方便旅行遊覽就非常重要。拿破侖飯店的優勢在於它距離凱旋門僅幾步之遙。凱旋門標誌香榭麗捨大街的起點，香榭麗舍大道東起協和廣場，西至凱旋門所在的戴高樂廣場，為世界上知名的主要的知名時尚街道。以原點廣場劃分，香榭麗舍大道的東段擁有平坦的草坪供人休憩散步，西段則為繁華的商業區，更是集結許多女孩們夢想的一條道路，舉凡精品LV、彩妝店Sephora都坐落在這。









這裡還是巴黎主要的交通中心之一，在拿破侖酒店住宿，您乘坐地鐵或者出租車不到30分鐘即可前往巴黎的任何地點。













第二個理由：浪漫的愛情故事

拿破侖飯店的獨特性在於它的誕生源自一個愛情故事。1920年代，一位俄羅斯富商愛上了一位年輕的法國女大學生，並且將酒店所在的公館贈給女孩，方便她在此接待朋友以及當時的藝術家。如今，這間酒店依然隸屬這對夫婦的後人，這是一份見證浪漫愛情的歷史遺產。













第三個理由：典型法式裝潢風格

一次浪漫之旅，拿破侖飯店憑借它的歷史和得天獨厚的地理位置而深受度假的情侶以及度蜜月的夫婦喜愛。19世紀初期的典型法式裝潢風格也非常適合人們在此度過浪漫而且優雅的小住時光。

















第四個理由：本身就像一個美術館值得流連往返

拿破侖飯店獨一無二的裝潢風格，是一個時光永駐的獨特之地，它的裝潢風格繼承自拿破侖帝國時代，與其他巴黎任何酒店都不一樣。在佈置有傢具、繪畫及雕塑的拿破侖飯店住宿本身就堪稱一次像博物館的美學之旅，在裡面居住會有種自己好像是幾百年前的皇宮貴族般的尊榮感受，飯店裡的所有一切裝潢都充滿著無限的法式品味！

















第五個理由：每一間房間都可欣賞最美的巴黎風景

在拿破侖飯店居住不管你是住在那一間房間，包含51間套房中及3個「豪華套房」，不管白天或夜晚都可以欣賞最獨特魅力的巴黎風情，當然其中帝國套房(Suite Impériale)尤其可以令人欣賞到巴黎最美之一的風景，它擁有一個非常幫的景觀露台，客人可以盡情欣賞到凱旋門和愛菲爾鐵塔的美麗。





















巴黎拿破侖飯店地址：40 Avenue de Friedland, 75008 Paris



