稿件來源：渤海早報HIHG文體 公眾號

天津權健隊已經抵達多哈並在新帥保羅·索薩的率領下展開了新賽季的備戰工作，但是傳聞中即將加盟權健隊的鄒正等新援直到今日依然沒能露面。據了解，鄒正轉會之所以暫時擱淺並非權健隊放棄引進鄒正，而是恆大方面提出的條件確實超出了權健隊方面的預期。

近日，網上爆出恆大方面因不滿權健在基地宿舍中為鄒正設置房間一事而叫停了鄒正的轉會，不過事情的真相其實遠沒有那麼簡單，恆大隊之所以叫停談判最主要的原因還是希望通過鄒正和現金的交易方式來換得權健隊的中場核心、比利時國腳維特塞爾。眾所周知，自從巴薩從恆大隊中強行挖走保利尼奧后，恆大隊一直沒能解決腰桿不夠硬的問題，現在恆大隊很快就要開始冬訓，儘快尋找到合適的后腰人選也成為恆大隊主帥卡納瓦羅必須直面的問題。

由於近年來恆大隊在中超聯賽中的統治力明顯下滑，對恆大方面來說與其嘗試新的后腰人選，還不如從中超聯賽中選擇早已在證明過自己的強力外援，權健隊的比利時國腳維特塞爾便被恆大隊視為最主要的引進目標。首先，維特塞爾的實力早已不容置疑，並且他在本賽季的表現也證明他已經很好的融入了中超聯賽；其次，卡納瓦羅本賽季與維特塞爾已經共事過一個賽季，彼此都比較熟悉，他來到恆大隊可以很快適應球隊的戰術打法，恰好此時權健隊需要引進恆大隊的鄒正，因此恆大方面便獅子大開口提出了以鄒正和現金換取維特塞爾的交易方案。

本賽季中超聯賽后程，恆大方面在權健隊衝擊亞冠資格的關鍵時刻便開始遊說時任權健隊主帥的卡納瓦羅重返天河，權健隊得知此事後並未刁難而是以最大的善意予以回應並最終選擇放行，現在恆大方面反以權健接觸鄒正違規為由終止談判，確實有些不夠厚道。由於權健隊明年面臨聯賽、杯賽、亞冠三線作戰，並且1月30日球隊就將迎來亞冠附加賽，現在這個時間段要求權健隊出讓維特塞爾這樣的球隊核心，確實有些強人所難。對權健隊來說出錢購買鄒正才是唯一的選項，畢竟權健隊完全可以像巴薩強挖保利尼奧一樣激活鄒正的違約金條款將其帶到天津。