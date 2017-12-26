12月26日下午，2017大唐地產中國拳王賽天津站稱重儀式在天津鑫茂天財酒店隆重舉行，頭條主賽的兩名金腰帶爭奪者施國軍、陳大祥攜手8名墊場賽選手順利通過稱重。稱重儀式上，施國軍、陳大祥為爭奪金腰帶大打出手，並自信能夠拿下明晚的比賽。陳大祥表示：「我有這個信心、決心擊敗他，拿到中國拳王金腰帶！」而即將退役的首屆拳王施國軍則還以顏色道：「話不多說，明天賽場上看看誰的拳頭更硬！」

12月27日，2017大唐地產中國拳王賽將第三次登陸天津，打響新賽季第11場國內最高等級的職業化拳擊賽事。明日將正式上演一場81公斤級金腰帶爭奪戰：施國軍 VS 陳大祥，勝者將獲得象徵著拳壇至高榮譽的拳王金腰帶！除此之外，天津各大拳擊俱樂部也派出主力，助力中國拳王賽並展示天津拳擊技術水平。具體對陣形勢為：60KG王超毅（天津龍虎拳擊俱樂部） VS 林偉祿（北京武警隊）、69KG 魯宗武（天津K1搏擊俱樂部） VS 劉闊（天津K1搏擊俱樂部）、69KG張永建（天津悍將搏擊俱樂部） VS 謝彬（天津K1搏擊俱樂部）、81KG 史付建 VS 岳正正（天津K1搏擊俱樂部）。

退役之戰，拚死一搏！33歲的施國軍可謂是拳壇一位老將，身經60餘戰，2016年一舉奪得首屆中國拳王稱號，成為這個級別的最強者！2017年身受傷病影響的他，狀態並不在最佳，天津全運會上首輪遭遇陳大祥，被淘汰出局、飲恨而歸！在稱重儀式上記者問道，再次面對陳大祥，這場金腰帶爭奪戰有著怎樣的意義，施國軍表示：「比賽輸贏都很正常，繼續向前，才是一個拳手應有的素養，從哪裡跌倒就從哪裡站起！話不多說，明天賽場上看看誰的拳頭更硬！」

而他的對手情商兼拳商俱佳的陳大祥實力同樣不可小覷，作為拳壇崛起的新勢力，2017年便是他的收割季！斬獲全運會冠軍頭銜、在中國最頂級的職業拳擊賽事上連續擊敗張亞威、張繼磊、黃家彬等三名勁敵，一舉拿到中國拳王金腰帶挑戰權！稱重儀式上他表示：「能夠參加中國拳王賽的都是各個級別的實力強手，戰勝強大的對手便是證明自己最好的方式！施國軍作為國內這個級別的佼佼者之一，實力強悍！在中國拳王賽上，我已取得三連勝，相對他而言，我最大的優勢就是年輕和自信，我有這個信心、決心擊敗他，拿到中國拳王金腰帶！」

值得一提的是，在金腰帶拳手稱重儀式上，施國軍先聲奪人，將金腰帶扛在肩上，陳大祥也不甘示弱，搶奪金腰帶，局勢差點失控。

12月27日，愛奇藝體育將從19：30現場直播2017大唐地產中國拳王賽天津站，是新王登基，還是舊皇平亂？敬請期待，終極決戰！