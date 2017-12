12月26日下午,2017大唐地產中國拳王賽天津站稱重儀式在天津鑫茂天財酒店隆重舉行,頭條主賽的兩名金腰帶爭奪者施國軍、陳大祥攜手8名墊場賽選手順利通過稱重。稱重儀式上,施國軍、陳大祥為爭奪金腰帶大打出手,並自信能夠拿下明晚的比賽。陳大祥表示:「我有這個信心、決心擊敗他,拿到中國拳王金腰帶!」而即將退役的首屆拳王施國軍則還以顏色道:「話不多說,明天賽場上看看誰的拳頭更硬!」

12月27日,2017大唐地產中國拳王賽將第三次登陸天津,打響新賽季第11場國內最高等級的職業化拳擊賽事。明日將正式上演一場81公斤級金腰帶爭奪戰:施國軍 VS 陳大祥,勝者將獲得象徵著拳壇至高榮譽的拳王金腰帶!除此之外,天津各大拳擊俱樂部也派出主力,助力中國拳王賽並展示天津拳擊技術水平。具體對陣形勢為:60KG王超毅(天津龍虎拳擊俱樂部) VS 林偉祿(北京武警隊)、69KG 魯宗武(天津K1搏擊俱樂部) VS 劉闊(天津K1搏擊俱樂部)、69KG張永建(天津悍將搏擊俱樂部) VS 謝彬(天津K1搏擊俱樂部)、81KG 史付建 VS 岳正正(天津K1搏擊俱樂部)。

退役之戰,拚死一搏!33歲的施國軍可謂是拳壇一位老將,身經60餘戰,2016年一舉奪得首屆中國拳王稱號,成為這個級別的最強者!2017年身受傷病影響的他,狀態並不在最佳,天津全運會上首輪遭遇陳大祥,被淘汰出局、飲恨而歸!在稱重儀式上記者問道,再次面對陳大祥,這場金腰帶爭奪戰有著怎樣的意義,施國軍表示:「比賽輸贏都很正常,繼續向前,才是一個拳手應有的素養,從哪裡跌倒就從哪裡站起!話不多說,明天賽場上看看誰的拳頭更硬!」

而他的對手情商兼拳商俱佳的陳大祥實力同樣不可小覷,作為拳壇崛起的新勢力,2017年便是他的收割季!斬獲全運會冠軍頭銜、在中國最頂級的職業拳擊賽事上連續擊敗張亞威、張繼磊、黃家彬等三名勁敵,一舉拿到中國拳王金腰帶挑戰權!稱重儀式上他表示:「能夠參加中國拳王賽的都是各個級別的實力強手,戰勝強大的對手便是證明自己最好的方式!施國軍作為國內這個級別的佼佼者之一,實力強悍!在中國拳王賽上,我已取得三連勝,相對他而言,我最大的優勢就是年輕和自信,我有這個信心、決心擊敗他,拿到中國拳王金腰帶!」

值得一提的是,在金腰帶拳手稱重儀式上,施國軍先聲奪人,將金腰帶扛在肩上,陳大祥也不甘示弱,搶奪金腰帶,局勢差點失控。

12月27日,愛奇藝體育將從19:30現場直播2017大唐地產中國拳王賽天津站,是新王登基,還是舊皇平亂?敬請期待,終極決戰!