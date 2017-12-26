選自《汽車之友-衝程》

要說時下熱門改裝車款，非GK5不可，鋪天蓋地的改裝案例是否已經審美疲勞？今天為大家帶來的這輛車，卻是十分個性——一輛新款的Smart Fortwo，車主阿飄更為其定製了寬體套件。

文：專業車志 圖：郭明松

Smart這款車，說實話其實個人並不是很喜歡，但如果你拿它最明顯的缺點——實用性，來吐槽的話，則正好掉進了它無比個性的圈套中。

原廠性能

本代Smart是賓士與雷諾合作的產物，所以用上來自雷諾的發動機也就不奇怪了。來自雷諾的Energy TCe 90的0.9T渦輪增壓發動機更新了上代Smart的1.0升自然吸氣發動機的動力總成，以90匹馬力135牛米扭矩的輸出推動一台不足一頓重的小車，可謂毫不費力。但對於我來說，最大的亮點可不是發動機，而是變速箱。

作為有幸「挪」過上代Smart的人來說，新款Smart的變速箱可謂是拯救Smart車主於水深火熱中。上代的AMT變速箱松剎車不走的毛病，令人十分苦惱，行車時的頓挫更是令人不省心。車身小巧這麼一個天生的優點在倒車入庫時被變速箱打敗了，你得給油，大腳給油，Smart才會很「聰明」地往後倒一下，對，就一下。你確實可以環顧四周，很輕鬆的確認環境安全與否，但在我看來，那卻是給變速箱的緩衝區，你得腳下留情，萬一踩狠了，路人可不會喜歡迎面衝來的小精靈。

上代的壞毛病在新款上得到了解決。六速雙離合變速箱終於令Smart上升到一個「易於」駕駛的水準。有充足的動力，有聰明的變速箱，有小巧的車身，這些優點最終換來了在城市中悠然自得的一個姿態。不必在意旁人的眼光，或羡煞，或鄙夷，你只需要做好你自己，開著你的小精靈，到你的目的地去。

定製套件

買Smart的人，十個有九個是不甘於平凡的主。就拿我們這位車主來說，阿飄，連名字都這麼不食人間煙火，如何與我們共駕一類車呢？但話說回來，阿飄雖然選車十分有個性，但談吐間卻沒有一絲高傲與冷酷。

新款的Smart和上代比起來，外觀上最明顯的就是上代那個「眯眼」變成了一對水汪汪的大眼睛，尾燈也圓潤了許多。用上代Smart終於睜開了眼來比喻，我想是合適不過了。甦醒了的小精靈，等到了阿飄為它打扮，這王子的新衣，可是誰都能看到的呢。

來自Dynamics的定製寬體套件，獨一無二的安裝到這輛Smart身上，復古風的鐵輪轂同樣坐擁著定製數據。雙層夾層的尾翼同樣出自Dynamics手下，但卻似乎有點多此一舉，上下層皆可單獨安裝在車上。

阿飄說，這是他的日常生活用車，所以內飾的升級也就不奇怪了。全車內飾都用上了Alcantara材料包裹，基本告別Smart的塑料感，一個低音炮也被放進了後備箱那所剩無幾的空間中。最讓人意外的就是排氣了，怎麼說好呢？0.9T的排量，不多也不少，性能的提升聊勝於無，阿飄自己開心就好。

BOX：

改裝清單：

動力：

Dynamics 可變排氣

底盤：

KW V1減震器

Dynamics定製輪圈

外觀：

Dynamics 定製寬體

Dynamics 定製包圍

Dynamics 定製尾翼

內飾：

Dynamics 音響套件

Alcantara 全車內飾