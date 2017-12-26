為回饋廣大彩民對快3的喜愛和支持，從2017年12月27日起廣西福利彩票發行中心開展快3遊戲2017年度第二次派獎活動，具體辦法如下：

派獎金額

2000萬元，從快3遊戲調節基金支出。

派獎時間

2017年12月27日起。

派獎活動期限內，派獎獎金派完，則活動結束；如派獎獎金未派完，則派獎活動順延，直至派完為止；派獎活動以日截止，若最後一個派獎日派獎金額不足，則從調節基金增加派獎獎金，派獎至當日最後一期。

派獎辦法

派獎活動期間，每天第1期至第78期每種玩法都進行固定金額派獎。具體如下（單位：元/注）：