關於開展快3遊戲派獎活動的公告北京新浪網 (2017-12-26 18:45)
為回饋廣大彩民對快3的喜愛和支持，從2017年12月27日起廣西福利彩票發行中心開展快3遊戲2017年度第二次派獎活動，具體辦法如下：
派獎金額
2000萬元，從快3遊戲調節基金支出。
派獎時間
2017年12月27日起。
派獎活動期限內，派獎獎金派完，則活動結束；如派獎獎金未派完，則派獎活動順延，直至派完為止；派獎活動以日截止，若最後一個派獎日派獎金額不足，則從調節基金增加派獎獎金，派獎至當日最後一期。
派獎辦法
派獎活動期間，每天第1期至第78期每種玩法都進行固定金額派獎。具體如下（單位：元/注）：
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