柯潔成最年輕世界冠軍五冠王 破李昌鎬記錄北京新浪網 (2017-12-26 18:54)
12月26日，首屆新奧杯世界圍棋公開賽五番棋決賽決勝局在廊坊新繹七修酒店戰罷。柯潔執黑3/4子險勝彭立堯，以3-2奪得新奧杯冠軍，獲得個人第五個世界冠軍！同時以20歲146天的年齡超越了李昌鎬奪得第五個世界冠軍時21歲295天的紀錄。
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