就在他的右肘上，一個醒目的「L」出現了。他說，這代表著「Loser」，有些人覺得他是輸家，這個字母就是送給他們的。如今，這樣的自我鞭策，已經化作獎杯帶來的榮耀和喜悅。

終於，塞巴斯蒂安-喬文科可以去看看尼亞加拉大瀑布了。

本月初，人聲鼎沸的BMO球場，義大利人的助攻，以及阿爾蒂多和巴斯克斯的破門，為2017賽季美職聯季後賽拉下大幕。憑藉這場2比0的完勝，連續第二年闖入總決賽的多倫多FC不僅對西雅圖海灣人完成復讎，更以加拿大錦標賽冠軍、美職聯常規賽冠軍和季後賽總冠軍的成績，成為了美職聯歷史上第一個「三冠王」。

喬文科與隊友慶祝冠軍

從本賽季刷新美職聯常規賽歷史積分紀錄，到季後賽過關斬將、實現夢想，曾經連續8年無緣季後賽的多倫多FC已經在媒體上享受到「歷史最佳球隊」的美譽了。賽后更衣室內，多倫多FC後衛德魯-摩爾肆意享受著創造歷史的快感：「你們還在討論我們是不是歷史最佳嗎？我們已經證明了，全XX結束了！」

在頒獎儀式上，為阿爾蒂多送出致命助攻的喬文科玩得不亦樂乎，他向準備舉起獎杯的布拉德利不停地做著鬼臉，在隊友的擁抱下還偶爾怪叫幾聲。

喬文科收穫美職聯冠軍

兩個月前，在著名博客網站「球員看台」上，喬文科如是寫下了自己的故事：「來到多倫多已經3年了，我有兩件事一直沒有做過，一個是遊覽壯麗的尼亞加拉瀑布，另一個則是為這裏舉起冠軍獎杯。反正，只有在奪取夢寐以求的美職聯冠軍后，我才會允許自己去瀑布那裡看看。」

喬文科獲得美職聯MVP

2015賽季，喬文科35場23球（各項賽事），多倫多FC位列東區第6，季後賽首輪出局；2016賽季，喬文科37場22球，球隊位列東區第3，總決賽落敗；2017賽季，喬文科32場20球，隨隊拿到美職聯總冠軍。在北美生涯轟入65球、入選3次全明星，並拿到一次金靴、一次助攻王和一次賽季MVP后，年至而立的喬文科，終於以一座總冠軍獎杯圓夢多倫多。

曾經在離開尤文圖斯、加盟美職聯時遭遇的質疑，早已不再重要了吧……

捧得金靴

這三個賽季，予取予求的義大利中場，之於美職聯就像是Bug一般的存在，僅僅是列舉他攬下的各項紀錄，就足夠吸引眼球了——

美職聯單賽季進球加助攻總和最多，38球；

第一位在單賽季包攬美職聯金靴和助攻王的球員，2015賽季；

第一位連續兩個賽季至少參與30球的球員，2015、2016賽季；

美職聯單賽季自由球最多破門，6球；

美職聯歷史自由球最多破門，14球；

多倫多FC歷史單賽季進球紀錄，23球；

多倫多FC歷史最佳射手，65球……

在美職聯如魚得水

回顧2017賽季美職聯，喬文科依然維持著超星的水準，出場25次奉上16球6助攻。

遊刃有餘

手握聯盟第二高的711萬美元年薪，喬文科在比賽中受到的照顧愈發增多，為了減輕義大利人肩負的進攻壓力，從上賽季末段開始，受到孔蒂啟發的多倫多FC主帥萬內就啟用了3-5-2陣型，意圖用兩個翼衛的上下奔跑，幫助喬文科獲得更多的活動空間。除此之外，西班牙人巴斯克斯的加盟，也為加拿大球隊增添了更多套路，他的8個進球和16次助攻，讓多倫多FC的進攻更上一層樓（相較2016賽季常規賽增加了23球）。基於以上種種變化和升級，這支球隊的黃袍加身也是情理之中。

三年前，告別尤文來到加拿大的喬文科，決定為自己增添一個新紋身——就在他的右肘上，一個醒目的「L」出現了。他說，這代表著「Loser」，有些人覺得他是輸家，這個字母就是送給他們的。如今，這樣的自我鞭策，已經化作獎杯帶來的榮耀和喜悅。

小個子，大能量