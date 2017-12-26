新奧杯決勝局柯潔戰勝彭立堯奪冠，賽后柯潔接受採訪時表示，因為比較想贏所以可能有點急於求成，連贏兩局拿到賽點后卻被連扳兩局后，覺得輸贏可能只能聽天由命了，決勝局最後以圍棋勝負中最微小的半目之差贏下來感到很幸運，感謝大家一直以來對自己的支持。

被問及對彭立堯的評價，柯潔說彭立堯是一位比較務實、低調的棋手，具備棋手應有的素質，即無論在什麼情況下都不喜形於色，兢兢業業地下好自己的棋。在賽場外，自己與彭立堯算是朋友，看他輸了后的表情，感到勝負世界還是很殘酷的，但既然選擇了這個世界，也沒有什麼辦法。希望彭立堯能快點走出來，挑戰下一個世界冠軍。

被問到對廊坊的印象，柯潔表示自己在廊坊下過許多對局，廊坊可以算是自己的福地，酒店環境也非常好，非常適合棋類比賽。

柯潔還說，新奧杯是自己今年的最後一次職業比賽，也算是畫下了完美的句號，給了自己一個交代。今後也會盡全力下好棋。層出不窮的AI不會影響自己對圍棋的追求。AlphaGo教學工具以及現在的許多圍棋AI會給出很多很有意思的意見，人類可以去學習。

被問到對自己2017年的心路歷程，柯潔對自己的評價為「高開低走」。柯潔說，記得自己前兩年沒怎麼輸過棋，但之後在一些關鍵時刻狀態不好或運氣不佳而輸棋，感到很懊悔，但也有一些死裡逃生的棋局讓自己感到很幸運。柯潔相信比賽還是有運氣成分的因素，即「棋運」，而自己今年的表現雖然沒有達到預期，但今天新奧杯奪冠，感覺已經不錯了。

柯潔表示自己輸了棋以後，母親覺得影響了自己就回去了，但其實並沒有。非常感謝母親。也非常感謝華學明在自己嘗試許多新想法時一直十分支持自己，還很感謝俞斌，非常感謝教練和領隊都沒有給自己施加太多壓力。

被問及對獎金的安排，柯潔表示獎金並非全部都是自己的，會用獎金解決一些燃眉之急。

被問到為何第5局沒有再點三三，柯潔說對手對AlphaGo教學工具的變化已經背得滾瓜爛熟了，這讓自己感到很頭疼。在教學工具公開前，覺得自己的想法十分超前，但教學工具公佈后所有棋手的實力都拉近了，自己無法在布局階段領先，非常頭疼，所以就決定不能下出和AlphaGo一樣的套路。這次自己下的是另外一個AI的下法，但也有一些自己的想法在裡邊。不過感到AI對自己評價應該不會太高，覺得自己布局其實很失敗。

被問及目前世界範圍內最大的對手，柯潔表示最大的對手是我自己。不用太在意對手是誰，否則容易因輕敵或是因把對手想像得過於強大而輸棋。最重要的還是保持平常心。

（朱東冬）