12月26日，連續三屆亞運會官方合作夥伴361°宣布，圍繞2018雅加達亞運會策劃的產品營銷、紀念品推廣、消費者激勵、火炬手選拔、淘寶內容生態戰略合作等一系列營銷活動正式啟動。

同時，還公佈首批亞運會推廣大使——籃球運動員吉默-弗雷戴特，國家游泳隊員劉湘，以及知名歌手、演員魏晨。他們將助力亞運會在全球範圍推廣，激勵更多體育愛好者投入自己熱愛的運動。

談到亞運會火炬手選拔，361°集團總裁兼執行董事丁伍號先生說：「在普通人看來，傳遞亞運聖火遙不可及。361°集團作為雅加達亞運會合作夥伴，基於合作權益，向組委會申請儘可能多的火炬手名額，並將這些寶貴名額，全部回饋給廣大消費者，幫助他們實現火炬接力夢想。」

據了解，火炬手名額將分配到中國大陸全部31個省/自治區/直轄市，確保每個地區都有火炬手產生。選拔方式分為線上和線下兩種。線上：推出「361°火炬手選拔微信小程序」，關聯微信運動，通過鼓勵消費者每天多運動、累計步數進行遴選。線下：把全國各地門店變成迷你健身房，吸引消費者前來運動打卡獲得積分。

為了踐行「打造積極、自由、本真的下一代」這一品牌使命，幫助孩子們擁有樂活健康、積極向上的童年，該集團兒童事業部專門為兒童設計了選拔機制，讓孩子們也有機會前往亞運會舉辦國印度尼西亞傳遞火炬。來自上海、熱愛足球的中學生張靜雯，將擔任兒童火炬手選拔大使，激發青少年釋放天性，感受「熱愛」的力量。